Instagrammodel onder vuur voor foto met paard in zee: “Dat is niet hoe je op een paard zit”

Instagrammodel Kristen Hancher krijgt bakken kritiek nadat ze met een paard in zee poseerde om de perfecte foto voor haar fans te kunnen maken. De jonge vrouw - die vaak foto’s van Kylie Jenner na-aapt en 5 miljoen volgers heeft op Instagram - wordt niet alleen op de korrel genomen omdat ze met het paard het water in ging. Paardenliefhebbers vinden ook dat ze op de verkeerde manier op het paard zit. “Zo krijgt het arme dier nog een rugletsel”, “dierenmishandeling” en “walgelijk”, klinkt het in de reacties op de foto.