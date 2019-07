Omstaanders redden vrouw ternauwernood uit haar auto in onderstromende tunnel

Een Nederlandse vrouw is vrijdagmiddag door omstanders in de Beatrixtunnel in Hilversum uit haar auto gered. Het water stond in de tunnel zo hoog dat de vrouw zelf de autodeuren niet meer open kreeg.

Hilversummer Wessel Kok kwam kort na de reddingsactie bij de tunnel aan en hoorde dat de vrouw uit haar wagen moest worden gered: “Het is vaker raak wanneer het hard heeft geregend. De buurt heeft zich er ook al vaak over uitgesproken, maar er wordt niets aan de situatie gedaan. Bij deze mevrouw was de hele auto volgelopen met regenwater.”