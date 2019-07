“Zwaarwichtige en verwerpelijke” feiten, maar Guy Van Sande moet niet naar de cel: hoe kan dat en welke voorwaarden krijgt hij opgelegd?

Veurne / Edegem -

Zijn cocaïneverslaving kan géén excuus zijn om op zo’n verwerpelijke manier kinderporno te maken, te becommentariëren én te verspreiden. Dat was de conclusie van de rechtbank in Veurne, die Guy Van Sande (56) vrijdag veroordeelde tot drie jaar voorwaardelijke celstraf. Een mild verdict, want de gevallen acteur hoeft dus niet naar de cel. “De feiten zijn zwaarwichtig en er is een nadeel toegebracht aan misbruikte kinderen”, zegt de rechtbank. “Maar de beklaagden hebben een gunstig strafregister.”