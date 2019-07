Amateurclub Deinze gaat voor Olivier Deschacht

Olivier Deschacht wil zeker nog een jaar voetballen en doet dat mogelijk in de 1ste Amateurklasse. Begin volgende week gaat de 38-jarige verdediger op gesprek bij KMSK Deinze.

De ex-speler van Anderlecht kreeg de voorbije weken verschillende voorstellen om zijn carrière verder te zetten. Dat van OH Leuven wees hij af om praktische redenen. Hij vreesde de vele dagelijkse files op de Brusselse ring als hij vanuit het Gentse naar Leuven zou moeten rijden.

Lokeren had aanvankelijk plannen om Deschacht langer aan zich te binden, maar daar kwam niets van in huis. De verdediger had ook een voorstel om T2 bij KV Kortrijk te worden, maar hij wil liever nog een jaar voetballen.

In die optiek komt er nu een gesprek met Deinze, dat Deschacht graag in huis wil halen. Praktisch gezien zou de amateurclub een optie kunnen zijn wegens dicht bij zijn deur. Vorig seizoen werd de club tweede in de reguliere competitie, maar overleefde het de play-offs voor promotie niet. Deschachts broer Xavier speelde tussen 2012 en 2015 drie seizoenen voor Deinze.