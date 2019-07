Frankrijk stelt nieuwe nucleaire aanvalsonderzeeërs voor waar zelfs Rusland jaloers op is

De Franse marine heeft de eerste van zes nieuwe aanvalsonderzeeërs voorgesteld. Volgens experts zijn deze atoomonderzeeërs met nucleaire aandrijving een revolutie en is zelfs Rusland jaloers op de Fransen. Ook nieuw is dat de tuigen voorzien om vrouwen mee te nemen, wat vroeger niet kon.

Indrukwekkend door hun afmetingen, 99 meter lang en een diameter van 8,8 meter, zijn ze. Maar vooral door hun capaciteiten, zei president Macron, die zelf bij de voorstelling van de eerste Barracudaduikboot aanwezig was. Exact 70 dagen kunnen de nieuwe nucleair aangedreven onderzeeërs in zwart staal varen. Op 350 meter diepte. Zonder één keer aan het wateroppervlak te komen. Over de prijs doet men geheim. Maar dat ze een flinke hap uit het defensiebudget zullen halen, spreekt voor zich.

De duikboot is voorzien voor 63 bemanningsleden, onder wie twaalf officieren. Nieuw is dat het tuig gemaakt is voor een gemengde bemanning. Hij kan dus voor het eerst ook vrouwen meenemen, wat vroeger niet kon omdat de duikboten daar niet op gemaakt waren. Nu dus wel. Met gescheiden slaapruimten en sanitair.

De Barracudaklasse heeft wel slechts vier torpedobuizen, maar is anderzijds wel uitgerust met de nieuwste en beste bewapening, al wordt ook daar nog geheim over gedaan. Zeker is wel dat er kruisraketten aan boord zijn met een bereik van 1.000 kilometer. En mistralraketten waarmee helikopters uit de lucht kunnen worden geschoten.

Special Forces

Voor operaties met speciale eenheden en gevechtsduikers is het vaartuig voorzien van een mini-duikboot. Die kan de duikers afzetten dicht bij vijandelijk gebied, zonder op te vallen. Nadien kan hij de duikers weer ophalen om terug naar het basisschip te varen.

De Barracudaklasse, zoals dit type onderzeeër, is ook de eerste Franse onderzeeboot zonder periscopen, maar is uitgerust met de meest geavanceerde technische snufjes.