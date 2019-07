Bestuurder rijdt in op terras in Brussel, 3-jarig kind raakt gewond

Elsene - In Brussel is vrijdagmiddag een bestuurder op het terras van een café ingereden. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Bij het ongeval raakte een kind van 3 jaar gewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 15.20 uur, op de hoek van de Slachthuislaan met de Dauwstraat, zegt de woordvoerder van de politiezone Olivier Slosse. De bestuurder botste eerst tegen een andere wagen, week daarna af en reed in op het terras van een café. De omstandigheden van het ongeval zijn niet nog helemaal duidelijk.

Een kind van 3 jaar raakte gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. Het zou een beenbreuk hebben opgelopen. De bestuurder zelf is eveneens afgevoerd naar het ziekenhuis, maar ook hij verkeert niet in levensgevaar.