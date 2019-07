Farmareus bereidt test voor van HIV-vaccin waar honderden miljoenen in geïnvesteerd werden

Farmareus Johnson & Johnson gaat later dit jaar een experimenteel vaccin tegen HIV uittesten, bij homoseksuele mannen in de VS en in Europa. Op dit moment bestaat er nog geen vaccin dat bescherming biedt tegen het virus dat het dodelijke aids veroorzaakt.

Het vaccin van J&J zou bescherming moeten bieden tegen verschillende HIV-stammen. Het bedrijf werkt er al vijftien jaar aan en investeerde er honderden miljoenen dollars in. Vanaf 2023 worden de resultaten van de test verwacht.

In de VS leven ongeveer 1,1 miljoen mensen met HIV en in Europa 2 miljoen. Het virus valt het immuunsysteem aan, zodat iemand snel ziek wordt. Als HIV niet wordt behandeld, kan de persoon aids krijgen. Jaarlijks sterven zo’n miljoen mensen aan de ziekte.

Het farmaciebedrijf is ook bezig met een klinische studie voor een andere versie van het vaccin in Afrika. Zo’n 2.600 vrouwen in vijf Afrikaanse landen kregen het middel toegediend. De eerste resultaten worden in 2021 verwacht, zegt Johnson & Johnson.

Doel: minder dan half miljoen doden per jaar

De Wereldgezondheidsorganisatie wil het aantal HIV-gerelateerde doden wereldwijd verminderen tot minder dan een half miljoen per jaar en een vaccin zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Maar de snelle mutatie van het virus maakt preventieve bescherming erg ingewikkeld.

Meerdere farmaciebedrijven zijn ook actief bij het ontwikkelen van medicijnen die moeten verhinderen dat HIV-patiënten aids krijgen. Deze patiënten moeten dagelijks pillen slikken, een dure en intensieve behandeling. Er wordt ook gewerkt aan een behandeling waarmee men slechts eenmaal per maand een injectie moet krijgen.