Kinderkankerfonds waarschuwt voor louche deur-aan-deurverkopers: “Niet de eerste keer dat onze goede naam misbruikt wordt”

Het Kinderkankerfonds heeft op haar website en Facebookpagina gewaarschuwd voor deur-aan-deurverkopers die de naam van het goede doel gebruiken om fondsen te werven. “Sinds twee weken krijgen we ongeruste telefoontjes over de situatie, maar wij werken helemaal niet samen met deze mensen.”

De betrokken verkopers maken zichzelf kenbaar als vzw Catapult, een organisatie die vijf maanden geleden het daglicht zag en zich naar eigen zeggen inzet voor een mooiere samenleving. De focus ligt op het steunen van kinderen in moeilijke situaties. Jonge vrijwilligers trekken de straat op om wenskaarten aan de man te brengen, tien stuks voor tien euro. “Dat bedrag storten we dan door naar goede doelen”, zegt een 18-jarige bestuurder van Catapult. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat onze studenten dat in naam van het Kinderkankerfonds doen. We hebben hen aangemaand daarmee te stoppen.”

Volgens de website is er al 12.500 euro opgehaald voor het goede doel, maar naar welke organisaties dat geld dan precies gaat, is niet duidelijk. “Omdat de organisaties niet willen dat we hun naam aan de onze koppelen, vermelden we dat dan maar niet”, luidt het. “Maar er is wel degelijk geld gestort.”

Het Kinderkankerfonds wil zich hoe dan ook distantiëren van Catapult. “Het zou niet de eerste keer zijn dat onze goede naam misbruikt wordt om geld in te zamelen. We gaan dit voort opvolgen en indien nodig een klacht indienen.”