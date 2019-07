Man leeft helft van zijn leven met een half brein: “Onze radiologen wisten niet wat ze zagen”

Een 60-jarige Rus heeft zijn hele leven rondgelopen met een half brein. Dat zeggen zijn dokters.

De anonieme Russische man werd onlangs opgenomen in een ziekenhuis in Moskou na een hersenbloeding. Groot was de verbazing bij zijn dokters toen bij een CT-scan bleek dat hun patiënt maar een half brein had. De man wist zelf ook niet dat hij geen linkerhersenhelft had. “Onze radiologen wisten niet wat ze zagen. Waar de linkerhelft van zijn brein had moeten zitten, zagen ze slechts een zwart gat op hun scherm”, aldus de behandelende neurologe Marina Anikina.

De man, een vader van twee kinderen, werkte tot aan zijn pensioen zijn hele leven als ingenieur in het Russische leger, en had nooit last ondervonden van zijn opvallende en “zeer unieke” aandoening. “Ik heb een normaal leven geleid, ik had niets om me zorgen over te maken”, aldus de man.

De aandoening ontwikkelde zich vermoedelijk toen de man een embryo was. “Normaal leidt dat tot een miskraam, maar in dit geval blijkbaar niet.” Volgens specialisten nam de rechterhersenhelft daarop alle hersenfuncties op zich. Het gaat niet om een unicum: andere mensen bewezen in het verleden al dat leven met één hersenhelft mogelijk is, al gaat het dan meestal om de gevolgen van de behandeling van ziektes, een zogeheten hemispherectomie. Daarbij wordt een hersenhelft verwijderd om epileptische aanvallen te doen stoppen.