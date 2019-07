Hotel in Somalië is doelwit van zelfmoordaanslag, al-Shabaab eist verantwoordelijkheid op

Gewapende aanvallers hebben een hotel in de Somalische havenstad Kismayo bestormd, na een zelfmoordaanslag tegen het gebouw. Dat zei een politieofficier vrijdagavond.

De politie had niet onmiddellijk informatie over het aantal slachtoffers. Terreurgroep al-Shabaab eiste de aanslag op via Radio Andalus, een prorebellenzender, en zei dat nog steeds strijders zitten in het hotel.

Al-Shabaab controleert grote delen van Zuid- en Centraal-Somalië en voert regelmatig aanvallen uit op de ordehandhavers en burgers. Amerikaanse soldaten en vredestroepen van de Afrikaanse Unie staan de regering bij in de strijd tegen de soennitisch extremistische groep.