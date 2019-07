Aziatische tak van AB InBev gaat voorlopig niet naar de beurs

Er komt voorlopig geen beursgang van Budweiser Brewing Company APAC, de Aziatische poot van biergigant AB InBev. Dat zegt het bedrijf vrijdagavond in een persbericht. De Belgisch-Braziliaanse brouwer haalt onder meer de huidige marktomstandigheden aan als reden voor het uitstel.

AB InBev meldde vorige week dat de beursgang van Budweiser Brewing later deze maand zou plaatsvinden in Hongkong. Dat zou tot 9,8 miljard dollar kunnen opleveren, klonk het, geld dat de bierreus onder meer zou investeren in verdere groei in Japan.

Maar gaandeweg staken steeds meer geruchten de kop op. De beursgang zou worden uitgesteld wegens problemen met de prijszetting: de beursgang zou wellicht tegen de onderkant van de opgegeven prijsvork gebeuren, waardoor de opbrengst een stuk lager zou uitvallen dan gehoopt. De vraag naar de aandelen zou onvoldoende zijn om de prijs op te drijven.

Het bedrijf gaat nu dus niet door met de beursgang, bevestigt het vrijdagavond in een kort persbericht. “Anheuser-Busch InBev heeft beslist dat het, op dit moment, niet doorgaat met het aangekondigde publieke aanbod van een minderheidsbelang in haar Aziatische dochteronderneming Budweiser Brewing Company op de beurs van Hongkong”, klinkt het. “De vennootschap gaat niet door met deze transactie wegens verschillende factoren, waaronder de heersende omstandigheden op de markt.”

De beursgang wordt dus uitgesteld, maar van afstel lijkt voorlopig geen sprake. “De vennootschap zal de marktomstandigheden nauw opvolgen in het kader van de voortdurende evaluatie van haar opties om aandeelhouderswaarde te verhogen, activiteiten te optimaliseren en langetermijngroei te realiseren onder een strikte financiële discipline.”

Budweiser Brewing Company APAC Limited omvat de Aziatische activiteiten van AB InBev. De tak is voornamelijk actief in China, Australië, Zuid-Korea, India en Vietnam. In mei diende het bedrijf de eerste documenten in met het oog op een beursgang, wat een opstap kan zijn naar overnames in de regio. Een beursgang moet ook de schuldenberg van de Belgisch-Braziliaanse bierbrouwer afbouwen.