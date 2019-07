“Getuigenis van Mueller in Amerikaans Congres uitgesteld met een week”

De woensdag geplande getuigenis van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller voor het Amerikaanse Congres wordt met een week uitgesteld. Er wordt nog onderhandeld over hoe lang de zitting zal duren, aldus verschillende Amerikaanse media. Mueller zou voor het eerst publiekelijk vragen beantwoorden over zijn onderzoek naar de veronderstelde Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.