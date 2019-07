Hoe Turkije met nieuw anti-raketschild de banden met de VS opblaast

De Turkse defensieminister heeft vrijdag aangekondigd dat de eerste onderdelen van een Russisch rakettenschild zijn aangekomen. Daarmee daagt president Erdogan de VS – en de NAVO – uit. De kans dat het tot een definitieve breuk komt tussen Erdogan en Trump, die elkaar in de begindagen loofden, is groot.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar sinds vrijdag is het zeker. NAVO-partner Turkije kiest niet voor een Amerikaanse luchtafweersysteem maar voor de Russische S-400. Het is ongezien in de geschiedenis ...