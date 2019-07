‘Idyllisch’ maar giftig meer razend populair bij modellen en influencers ondanks waarschuwingen

Een Siberisch strand is razend populair bij Instagrammodellen en zogenaamde ‘influencers’. Door het felblauwe water is het alsof de modellen op een exotisch plekje poseren, maar niets is minder waar. Het meer krijgt zijn idyllische kleur door een thermische centrale die chemicaliën en steenkoolgas in het meer pompt. “Niet levensgevaarlijk”, klinkt het, maar allesbehalve gezond. Het water kan allergische reacties uitlokken en de modderige ondergrond maakt het moeilijk om door het water te waden. Er werden waarschuwingsbordjes neergepoot, maar daar hebben de influencers geen oren naar.