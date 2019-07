Na carrière van ruim 50 jaar is het mooi geweest: Herman De Croo (Open VLD) geeft zijn ontslag als Vlaams Parlementslid

Het eind aan een carrière van meer dan vijftig jaar is nu toch in zicht. Foto: Jimmy Kets

Je moet altijd met twee woorden spreken, maar op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft Open VLD aangekondigd dat ouderdomsdeken Herman De Croo zaterdag zijn ontslag als Parlementslid zal geven. Daarmee komt een eind aan een carrière van meer dan vijftig jaar onafgebroken volksvertegenwoordiging.

Eigenlijk was het de bedoeling dat De Croo na de viering van zijn vijftig jaar in het parlement al afscheid zou nemen, maar hij besliste uiteindelijk toch zijn legislatuur vol te maken. Bij de vorige verkiezingen was De Croo lijstduwer, maar hij haalde vlotjes op eigen kracht zijn zetel weer binnen. Die zou hij afstaan aan eerste opvolger Freya Saeys. Om te voorkomen dat Filip Dewinter (VB) als langst zetelende parlementair de installatievergadering moest leiden, bleef De Croo nog even aan. Maar nu zou hij dus toch zijn ontslag geven.

“Open VLD heeft beloofd dat ze zijn hand zullen vasthouden tot zijn ontslagbrief geschreven is”, grijnst een fractieleider. Afwachten of het er echt van komt.