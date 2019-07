De man die elf jaar lang dood in appartement lag zonder dat iemand hem miste: “Dacht dat woning tweede verblijf was”

Het lichaam van de man werd aangetroffen in dit appartementsgebouw in het Franse Nantes. Foto: Google Maps.

Een lugubere ontdekking in het Franse Nantes. De eigenaar van een huurappartement heeft er het stoffelijk overschot aangetroffen van een huurder die daar vermoedelijk al elf jaar lag. Dat zou blijken uit kranten in de woning en uit de houdbaarheidsdata van voedselresten in zijn koelkast. De politie is een onderzoek gestart.

De ontdekking gebeurde afgelopen woensdag al, maar raakte nu pas bekend. De tachtiger had geen naaste familie of vrienden en woonde volledig teruggetrokken. Contact met zijn buren had hij evenmin. Het enige teken aan de wand was een overvolle brievenbus, maar zijn buren stelden zich daar geen vragen bij. “Ik ging ervan uit dat niemand om die brieven gaf of dat het appartement dienst deed als tweede verblijf”, aldus een bewoner aan de krant Ouest-France. Nog volgens de bewoners is het een rustige buurt met veel jonge mensen. Het gros van hen verhuisde pas na 2008 naar de regio en heeft het slachtoffer nooit gekend.

Ook bij de huisbaas gingen al die tijd geen alarmbellen af. De huur werd maand na maand netjes overgemaakt per domiciliëring. Ook de andere rekeningen van de tachtiger werden automatisch netjes op tijd betaald. Niemand die dus iets in de gaten had tot de huisbaas besloot om het pand te verkopen. Hij probeerde meerdere malen zijn huurder te contacteren, maar kreeg geen antwoord. Afgelopen woensdag trok hij naar het appartement. Daar stootte hij op een gesloten deur, maar met een loper kon hij de woning toch betreden. En zo kwam hij in een echte tijdcapsule terecht, want het appartement bleek al ruim tien jaar onaangeroerd. In de slaapkamer bevond zich het gemummificeerde lichaam van de man. Languit op de grond, naast zijn bed. Er was geen sprake van geurhinder.

De politie stelde intussen vast dat de man wellicht al in 2008 is overleden. Dat leiden ze af uit de houdbaarheidsdata van voedselresten in zijn koelkast en enkele kranten die in het appartement lagen. Er is een onderzoek geopend, maar de speurders gaan uit van een natuurlijke dood. De lokale autoriteiten zijn op zoek naar nabestaanden van de man. Hij werd 80 jaar.

Eenzame ouderen

Het trieste overlijden doet het debat in Frankrijk over vereenzaming bij ouderen weer oplaaien. En ook in ons land komen dergelijke trieste incidenten voor. Zo werden in 2009 in Jette de lichamen gevonden van een moeder en haar zoon, vijf jaar nadat ze gestorven waren. De twee leefden teruggetrokken na het overlijden van de vader. Het parket sloot kwaad opzet uit.

In 2010 werd na twee jaar ook het lichaam van Nguyen Kham in een Antwerps appartement ontdekt. De man was in de jaren 80 als bootvluchteling naar ons land gekomen, maar leerde nooit de taal en leefde in een compleet isolement. De buren hadden niets opgemerkt omdat hij in een dakappartement woonde, en de geurhinder bleef beperkt tot de bovenverdieping. Ook hier ging het om een natuurlijke dood.