Als de haan de buren wakker kraait: “Het is onze grootste vrees dat de politie hier op een dag voor de deur staat”

Frankrijk staat in rep en roer door haan Maurice. Buren sleepten hem en zijn baasje voor de rechter wegens wel zeer vroeg ochtendkabaal. En in Zwitserland legde een rechter na klachten van de buurt een haan een kraaiverbod op tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends. De haan ligt onder vuur en dat verbaast ook Vlaamse baasjes niet. “Het is onze grootste vrees dat de politie hier op een dag voor de deur staat wegens het gekraai”, luidt het bij verschillende van hen. Al hebben ze wel hun trucjes om buren gunstig te stemmen. Van eierdozen over afgedankte koelkasten tot een geluidsdemper.