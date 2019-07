Drie voorzichtige vaststellingen na oefengelijkspel van Club Brugge: nog twee weken om knopen door te hakken

We vrezen dat het wachten wordt tot 27 juli vooraleer Clement in zijn kaarten laat kijken. Nu al een zekerheid: de 4-3-3. Over de invulling: faites vos jeux. Gisteren kwamen er maar liefst 21 spelers in actie tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Lokomotiva Zagreb. Club heeft nog twee trainingsweken en evenveel oefenmatchen om knopen door te hakken voor het de competitie opent op Waasland-Beveren. Drie voorzichtige vaststellingen.