In Melbourne zijn 1.600 deelnemers begonnen aan het wereldkampioenschap speedcubing, of zo snel mogelijk een Rubiks kubus oplossen. Maar er zijn ook varianten. Sommige puzzels moet je met één hand oplossen. Of geblinddoekt. Of met de voet. En altijd om ter snelst. Al is er onder de spelers maar één record dat echt telt: op 24 november 2018 loste Yusheng Du een Rubik kubus op in 3,47 seconden. Iedereen wil dat verbeteren.(pom)