Verantwoordelijke Boeing 737 MAX stapt op

De directeur van de fabriek die de 737 MAX-toestellen maakt, stapt op. Eric Lindblad was het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dat vliegtuigtype van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing dat sinds maart aan de grond moet blijven. Bij twee dodelijke ongelukken met het toestel, in Indonesië en in Ethiopië, kwamen in totaal 346 inzittenden om.

Uit onderzoek is gebleken dat een waarschuwingssysteem van de 737 MAX niet goed functioneerde, waardoor de neus van het toestel, zonder dat de piloten dat wilden, omlaag werd gedrukt.

De 57-jarige Lindblad werkte al 34 jaar voor Boeing en stond sinds begin dit jaar aan het hoofd van het 737 MAX-programma. Hij is de eerste topman die opstapt. Het bedrijf ontkent dat zijn vertrek iets met de vliegrampen te maken heeft. In een verklaring die naar het personeel is gestuurd, wordt benadrukt dat hij niet is ontslagen, maar zelf met pensioen wilde gaan. (agg)