“Geef ons 80 euro en we kiezen voor de trein”

Dé oplossing voor files? Het lijkt simpel: meer goederentreinen en minder vrachtwagens. En toch is het aantal afgelegde kilometers via goederentreinen vorig jaar gedaald. De transportfederatie en de federatie van goederenvervoerders over het spoor slaan daarom nu de handen in elkaar. Ze vragen de overheid om per vrachtwagen in een cheque te voorzien van 80 euro. Dat dekt de extra kosten voor transporteurs om die vracht op een treinwagon te zetten én doet meteen de files krimpen.