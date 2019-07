Hoge Gezondheidsraad wil af van etiketten in psychiatrie

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) pleit er in een nieuw advies voor om minder etiketten te kleven op patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Psychologen en psychiaters doen nu vaak een beroep op classificatiesystemen om te bepalen of een patiënt bijvoorbeeld schizofreen of depressief is. In de bekendste, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), staan liefst 347 stoornissen opgelijst, maar volgens het advies is er te weinig wetenschappelijk bewijs om psychische aandoeningen zo op te delen.

Van die 347 labels zouden slechts een tiental overkoepelde categorieën overblijven. Psychologen worden verondersteld om niet langer te spreken van schizofrenie, maar van ‘psychotische spectrumstoornis’. Depressie wordt dan ‘stemmingsstoornis’. “Op basis van die algemene beschrijving kunnen psychiaters met de patiënt bespreken hoe het precies voor hem of haar in elkaar zit”, zegt Stijn Vanheule (UGent), professor in de psychoanalyse. “Daar zijn mensen veel meer mee geholpen dan met zo’n labeltje.”

De Vlaamse Vereniging van Psychiatrie staat achter de tekst, maar zegt dat de meeste hulpverleners in de praktijk al zo werken. (jvde)