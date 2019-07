Thomas Vermaelen heeft akkoord met nieuwe ploeg van Hamdi Harbaoui, maar wat met de Rode Duivels?

Ligt de toekomst van Thomas Vermaelen (33) in Qatar? De transfervrije Rode Duivel heeft een mondeling akkoord met Al Arabi Sports Club, de woestijnclub die recent ook Hamdi Harbaoui vastlegde. Vermaelen denkt wel nog even na alvorens definitief te tekenen, maar finan­cieel is dit wellicht zijn beste optie.

Thomas Vermaelen zit zonder club sinds zijn contract bij Barcelona op 30 juni afliep. De verdediger was de voorbije jaren zo vaak geblesseerd dat het momenteel geen aanbiedingen regent. Ja, Anderlecht polste bij hem of hij Vincent Kompany niet wilde vergezellen als speler én als T2, maar daar paste de Rode Duivel voor. Olympiakos deed de Antwerpenaar eveneens een voorstel, maar ook met de Griekse recordkampioen kwam het niet tot een deal.

En dus kijkt Vermaelen nu buiten Europa. Het Amerikaanse New ­England Revolution, het Chinese Shandong ­Luneng en het Qatarese Al Arabi Sports Club stonden/staan alle drie in de rij, maar die laatste club lijkt het laken nu naar zich toe te trekken. Al Arabi biedt hem een eenjarig contract plus optie, een topsalaris, de mooiste trainings­accomodaties én een luxueus leven in erg warm land.

Het spreekt de 69-voudige international blijkbaar aan, want Vermaelen bereikte een mondeling akkoord met de Qatarese club. Toch is het nog even wachten op zijn definitieve handtekening, want de speler wil nog even bedenktijd.

Wat met Duivels?

Het voorstel mag dan wel erg lucratief zijn, Vermaelen moet ook denken aan zijn sportieve carrière. Het niveau in de Qatarese Star League is zo laag dat zijn toekomst bij de Rode Duivels in gevaar kan komen. Oké, Al Arabi haalde vorige week met Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) nog wel een gerenommeerde goalgetter, maar Victor Vazquez (ex-Club Brugge) vertrok er na zes maanden en het is niet eens een topdrieploeg in Qatar. Eigenlijk haalt alleen Al Dhuhail, waar Junior Edmilson voetbalt, een degelijk niveau in dat land.

Stiekem droomt Thomas Vermaelen nog van een club in de Premier League. Zijn vrouw Polly is uit Londen en opnieuw naar Engeland verhuizen zou ideaal zijn voor het gezin. Beter dan naar de woestijn. Alleen zitten er weinig Engelse clubs te wachten op zo’n blessuregevoelige speler. Bij Bar­celona speelde Vermaelen maar 53 matchen op vier seizoenen en werd hij één jaar uitgeleend aan AS ­Roma. Bij Al Arabi verlekkeren ze zich dus al op zijn komst.