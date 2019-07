CLUBNIEUWS. Er is sprake van een ‘Kompany-effect’ bij Anderlecht, rechtsachter mag weg bij AA Gent

Arnaud Souquet mag weg bij AA Gent, dat heeft de 27-jarige ­Franse rechtsachter die nog tot 2022 onder contract ligt zelf aan RMC Sport laten weten vanop stage in Wageningen. De Buffalo’s haalden met Mikael Lustig een nieuwe rechtsachter.

“Het bestuur, tevreden van mijn prestaties, heeft me de ­toestemming gegeven voor een transfer deze zomer. Maar dat wil niet zeggen dat ik tegen elke prijs zal vertrekken. Iedereen moet tevreden zijn opdat ik zou weggaan.”

Souquet zou in de belangstelling staan van Strasbourg. “Het kan dat ze me volgen, maar ik heb geen enkel aanbod. Niet van Strasbourg, niet van een andere club.”

Foto: Photo News

Anderlecht hoopt op meer dan 13.000 abonnees

Anderlecht verkocht tot nu circa 11.900 abonnementen. Dat is niet veel, maar paars-wit kan er maximaal 16.000 verkopen en vorig seizoen bleven ze steken op 13.000 abonnees. In het Lotto Park weten ze ook wel dat alle seizoenstickets aan de man brengen deze zomer onbegonnen werk is, zeker na zo’n snertseizoen. Maar RSCA streeft er wel naar om beter te doen dan vorig jaar.

De komst van Vincent Kompany gaf de verkoop al een boost en met de transfers van Nasri en Vlap wordt nog een opleving verwacht. Zeker omdat het zondag fandag is. De verkoop van de nieuwe Joma-shirts loopt alleszins als een trein. Er zijn al 4.000 truitjes verkocht – voornamelijk van Kompany – en het was zwoegen om steeds voorraad te hebben. Vanaf nu kunnen er ook shirts met daarop Nasri en rugnummer 14 worden gekocht.

De kans is reëel dat de Franse sterspeler vanmiddag tegen AZ zijn debuut maakt achter gesloten deuren. ­Samen met Zulj, Sanneh en Chipciu reisde hij naar Nederland. ­Santini is dan weer geblesseerd. Verdediger ­Hannes Delcroix wordt voor 1 jaar uitgeleend aan RKC Waalwijk.

KV Oostende legde de Deense spelmaker Andrew Hjulsager (24) van het Spaanse Celta de Vigo vast. Hij tekende voor 2 jaar.

Standard verwelkomt vliegtuigmaatschappij Emirates als sponsor. Hun naam zal te zien zijn op het grote zeil onder de uittribune.

Do­rian Derviete ruilt Charleroi voor Doxa Katokapias in Cyprus.

Sint-Truiden haalt de Braziliaanse flankaanvaller Alec Sousa (22) van het Deense Velje Boldklub.