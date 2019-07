Anderlecht kan nog niet tippen aan buitenlandse topclubs: stadionnaam betaalt jaarsalaris van één topspeler

Adieu Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht speelt nu officieel in het Lotto Park. De Nationale Loterij betaalt voor de naamrechten van het stadion 1,35 miljoen euro per jaar en dat is voor RSCA één van hun dikste sponsorcontracten. Niet slecht voor België, maar het kan nog niet tippen aan buitenlandse topclubs die hun stadionnaam commercialiseren.

Iedereen wist het al, maar Anderlecht onthulde gisteren zijn nieuwe stadionnaam: Lotto Park. Over die naam is veel gediscussieerd. Lotto Dome, Lotto Stadion, Lotto Village en Lotto Center hebben ook op tafel gelegen, maar werden afgevoerd. Paars-wit wilde iets dat naar het verleden verwees. “Vroeger zeiden de mensen: Ga je naar ’t Park dit weekend?”, aldus David Steegen, de pr-verantwoordelijke van Anderlecht. “Ze verwezen daarmee naar het Astridpark waar ze toppers als Lozano, Rensenbrink, Vercauteren of Van Himst aan het werk zagen. Zo halen we dat een beetje terug.”

Niet zo groot als BNP

De naamsverandering is wel een complete breuk met de Vanden Stock-dynastie. Al bracht voorzitter Marc Coucke gewezen preses Roger Vanden Stock wel degelijk op de hoogte van de plannen. Aan de familie Vanden Stock werd gecommuniceerd dat er achter de naamsverandering alleen economische motieven schuilen en dat het niet moet geïnterpreteerd worden als een gebrek aan respect. De reactie was luw. “De club zal Constant en Roger Vanden Stock nochtans altijd erkentelijk zijn”, sprak ook CEO Jo Van Biesbroeck. “Zij bouwden dit stadion en plaatsten Anderlecht op de wereldkaart. Als wij nu bij de UEFA en de FIFA met de nodige egards worden ontvangen, danken we dat aan de familie Vanden Stock die hun leven gaf aan deze club. Maar wij moeten Anderlecht nu verder uitbouwen. Wat meer is: voor de verkoop van de club dacht Roger Vanden Stock er ook al aan om de stadionnaam te commercialiseren, hoor.”

In deze moderne tijden kan dat bijna niet anders. In verschillende competities zijn er steeds meer clubs die hun stadionnaam verhandelen. In Duitsland heeft 70 procent van de voetbaltempels al een sponsornaam, terwijl er in Engeland en Nederland ook meer en meer zijn. De grote Premier League-clubs krijgen daarvoor natuurlijk gigan­tische sommen. Man City heeft bijvoorbeeld het record met 21,4 miljoen euro per jaar van Etihad en dat is alleen voor de naamrechten van het stadion.

Bij de meeste clubs – ook bij Anderlecht – zitten er in het contract nog extraatjes: businessseats, boarding, exposure op de officiële kanalen van de club, acties met fans….

Toch benadrukt paars-wit dat het met de Nationale Loterij één van zijn grootste sponsorcontracten afsloot: 1,35 miljoen euro voor 5 jaar. “Zonder sponsors als Lotto zouden wij geen transfers als Kompany of Nasri kunnen doen”, stelde David Steegen nog. “We zouden ook niet zoveel jeugd kunnen opleiden.”

Voor België is het alleszins een aardige som. In ons land linken ook RC Genk (Luminus Arena), AA Gent (Ghelamco Arena), KV Mechelen (AFAS Arena) en KV Oostende (Versluys Arena) hun stadionnaam aan een sponsor, maar dat levert minder op. Bij KVO zo’n 450.000 euro per jaar.

Op Anderlecht kun je met het geld van Lotto toch al het jaarloon van één topspeler – categorie Dimata, want niet iedereen heeft 3 miljoen bruto zoals Trebel – betalen. Het is trouwens nog altijd niet het grootste sponsorcontract van de Brusselse club. Die eer is nog altijd weggelegd voor shirtsponsor BNP Paribas dat elk seizoen 3 miljoen plus bonussen betaalt.

Veel reclame

De grote vraag is of de ­Anderlecht-fans en voetballiefhebbers de naam Lotto Park nu steevast zullen gebruiken. In Mechelen kon de naam AFAS Stadion het traditionele Achter de Kazerne bijvoorbeeld nooit verdringen, maar elders werkte het wel. In Brussel zult u alleszins niet naast de reclame kunnen kijken. Op alle boarding prijkt Lotto Park. En als u Lotto Park in Google Maps of in Waze ingeeft, komt u ook al uit aan het vroegere Constant Vanden Stockstadion.