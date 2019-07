Epstein zou hebben geprobeerd om getuigen om te kopen in zaak rond misbruik minderjarige meisjes

De Amerikaanse multimiljardair Jeffrey Epstein, die ervan wordt beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt, zou hebben geprobeerd om twee potentiële getuigen om te kopen. Dat schrijft de New York Times.

Epstein werd recent gearresteerd op verdenking van nieuwe aantijgingen van sekshandel met minderjarigen. Het openbaar ministerie in New York legde de investeringsbankier maandag negen nieuwe feiten ten laste. Het beschuldigt hem ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. In de aanklacht staat dat de 66-jarige tussen 2002 en 2005 in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel heeft uitgebouwd. Sommige meisjes waren niet ouder dan 14 jaar en werden gelokt met massa’s geld. Ze werden aangezet om op hun beurt andere meisjes aan te brengen.

Het is niet de eerste zaak tegen de ondernemer. In november berichtte de Miama Herald over een geheime deal die Alexander Acosta onder president Donald Trump, in 2008 als openbaar aanklager in Florida sloot met Epstein. Volgens de krant zou Epstein bekentenissen hebben afgelegd over twee aanklachten voor prostitutie, waardoor hij een federale rechtszaak kon vermijden en slechts 13 maanden cel kreeg.

Nu bericht de New York Times day Epstein in november en december 2018 in totaal 350.000 dollar zou hebben overgemaakt aan twee personen die mogelijk belastende getuigenissen over hem konden afleggen indien het tot een proces kwam. De stortingen kwamen er volgens de krant net na de onthullingen van de Miami Herald.

Foto: Getty Images

Foto: AFP