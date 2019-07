Vlaamse vader maakt dodelijke val tijdens bergtocht op Corsica

Brakel - Een man uit Opbrakel (Oost-Vlaanderen) is afgelopen week om het leven gekomen tijdens een vakantie op het Franse eiland Corsica. Hij is verongelukt tijdens de beklimming van de Val d’Ese. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De 39-jarige Nick Van Den Borre was met zijn echtgenote en hun zoontje van vijf op vakantie in Corsica. De eerste drie dagen van de reis zou Nick een aantal bergtochten maken, terwijl de vrouw en het jongetje in het hotel bleven.

Bij een van die bergtochten liep het fout. Nick was van aan het hotel in Belgodère vertrokken naar de voet van de Val d’Ese voor een bergtocht. De echtgenote van Nick had daarop een hele dag niks meer van hem gehoord, maar had zich nog niet meteen zorgen gemaakt, aangezien het gsm-signaal in de regio niet altijd even goed is. Maar toen ze hem ook ’s avonds nog steeds niet had gehoord, begon de echtgenote van Nick zich zorgen te maken.

De politie werd verwittigd, die een zoekactie op poten zette tot het donker werd. Donderdagochtend werd verder gezocht, onder andere ook met een helikopter. Niet veel later werd het levenloze lichaam van Nick gevonden. Wellicht is hij van een helling gevallen, maar hoe het ongeval exact is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.