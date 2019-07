Motorrijder (48) sterft nadat hij in bocht frontaal op tegenligger botst

Oostrozebeke - Een 48-jarige man uit Oostrozebeke is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Molstenstraat.

De man reed omstreeks 21 uur in de richting van de kerk op het gehucht Ter Ginste toen hij in een bocht frontaal op een tegenliggend voertuig botste, bestuurd door een 22-jarige bestuurster. De hulpdiensten, waaronder ook de MUG-heli, snelden ter plaatse, maar voor de man kwam alle hulp te laat. E.N., zaakvoerder van een transportbedrijf in Oostrozebeke, overleed ter plaatse. Hij laat een vrouw en drie kinderen na.

De straat was enkele uren afgesloten voor het verkeer. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse. De precieze oorzaak is nog onduidelijk. Volgens de politie zou het om een verkeerde uitwijkmanoeuvre gaan. Van alcohol is absoluut geen sprake. De witte Chevrolet liep heel wat blikschade op, maar aan het motorvoertuig is weinig schade te zien.

Foto: slr