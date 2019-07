Aardverschuivingen, snelwegen beschadigd en overstromingen door hevige regenval in Nepal: zeker 17 doden

In Nepal hebben hevige moessonregens aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt. Daarbij zijn intussen al minstens zeventien mensen zijn omgekomen, melden de autoriteiten zaterdag. Zeven personen raakten gewond.

Nepal werd de voorbije drie dagen getroffen door hevige regenbuien. Het zwaarst getroffen zijn de hoofdstad Kathmandu en het oosten van het land. Zeven mensen werden als vermist opgegeven, vier anderen konden gered worden, meldt de politie. Door de overstromingen en de aardverschuivingen raakten minstens tien snelwegen beschadigd.

De autoriteiten waarschuwen dat het waterpeil van verschillende rivieren in het zuidoosten van Nepal een gevaarlijk niveau heeft bereikt. De weerdienst voorspelt dan weer dat er dit weekend nog meer regen en sterke windvlagen verwacht worden. Bewoners in de risicogebieden werden via een sms gewaarschuwd.

In Nepal kost het moessonseizoen, dat van juli tot september duurt, elk jaar aan honderden mensen het leven.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP