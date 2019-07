Theresa May kijkt in afscheidsinterview met gemengde gevoelens terug op ambtstermijn: “Trots maar ook teleurgesteld”

De afscheidnemende Britse premier Theresa May kijkt met gemengde gevoelens terug op haar ambtstermijn in Downing Street 10. “Ik was de juiste persoon voor de job en ben zeer trots op wat ik heb bereikt, al had ik meer willen doen”, zegt ze in haar afscheidsinterview aan de BBC. “Ik ging er verkeerdelijk van uit dat de Britse parlementsleden erop gebrand zouden zijn de brexit gedaan te krijgen.”

Op 24 juli trekt Theresa May de deur van Downing Street 10 na drie jaar dienst achter zich dicht. In haar laatste interview aan de BBC kijkt terug op haar ambtstermijn. Eind mei was ze gedwongen haar ontslag als partijleider en premier aan te kondigen, nadat haar laatste wanhoopspoging om het brexitakkoord met de EU door het parlement te krijgen, volledig mislukte.

De intussen 62-jarige May houdt er een dubbel gevoel aan over. “Wanneer ik de deur voor het laatst achter mij dichttrek, zal ik denk ik een gevoel van trots hebben omdat ik de job heb gedaan, maar er zal ook een zekere mate van teleurstelling zijn, omdat ik meer had willen doen”, zegt ze in haar laatste televisie-interview aan de BBC.

Vooral de brexit is een teleurstelling gebleken, geeft ze toe. “Je kan altijd terugkijken en zeggen, ‘wat als ik meer met mensen had samengezeten en met hen had gesproken?’“. May zegt dat ze “er verkeerdelijk van uit ging dat de Britse parlementsleden erop gebrand zouden zijn de brexit gedaan te krijgen”, en dat ze niet had voorzien dat veel van hen zich zo hardnekkig zouden vasthouden aan hun eigen standpunt. May legde haar brexitakkoord met de EU tot drie keer voor aan het parlement, dat het telkens wegstemde. “Ik denk dat er een groot verschil is tussen het parlement en de burgers. De mensen hebben een simpele visie op de zaak: een beslissing is genomen, krijg het nu maar gedaan. Ze zijn niet op dezelfde manier gepolariseerd als het parlement.”

May heeft het ook over de vervroegde verkiezingen die ze in 2017 zelf aankondigde, in de hoop de meerderheid van de Tories in het parlement te versterken. Een barslechte campagne - die haar de bijnaam ‘Maybot’ oplevert - kost de partij zoveel zetels dat ze voortaan verder moet regeren met de gedoogsteun van de Noord-Ierse Unionisten van DUP. “Ik heb geen spijt van die verkiezingen, maar ik heb wel fouten gemaakt in de campagne”, zegt ze daarover. “Ik heb er spijt van dat ik een campagne heb gevoerd die niet echt ‘ik’ was.” Ook het feit dat ze televisiedebatten weigerde, was achteraf gezien wellicht geen goed idee, geeft ze toe.

De naam van de nieuwe Britse premier en Conservatieve partijleider wordt op 23 juli bekendgemaakt. Het gaat nog tussen Boris Johnson, de flamboyante vroegere minister van Buitenlandse Zaken, en de meer terughoudende huidige buitenlandminister Jeremy Hunt. May zelf wil geen voorkeur uitspreken. “Beide begrijpen de verantwoordelijkheid die bij de job hoort. Goed bestuur is afhankelijk van een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Dat moet terugkeren.”