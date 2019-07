Lerares had seks met jonge leerling, zelfs in klaslokaal. Nu kent ze haar straf

Maandenlang waren de Verenigde Staten en bij uitbreiding de hele wereld in de ban van het proces tegen Brittany Zamora (28). De onderwijzeres zou een dertienjarige jongen uit haar klas seksueel misbruikt hebben, zelfs wanneer andere leerlingen toekeken. Zelf probeerde ze haar daden te minimaliseren, maar daar ging de rechter niet in mee. Nu kent de Amerikaanse haar straf.

Op het eerste gezicht leek Brittany Zamora een toegewijde leerkracht, die een gelukkig en normaal leven leidde. Ze was pas enkele jaren getrouwd met haar grote jeugdliefde en haar carrière ging vlot van zodra ze een vast contract had gekregen in de Las Brisas Academy in Goodyear, Arizona.

Maar dat was allemaal maar schijn. De vrouw had al die tijd zwaar misbruik gemaakt van haar machtspositie als onderwijzeres.

Seks in de klas

De bal ging aan het rollen toen de ouders van een van haar leerlingen aan de alarmbel trokken in maart 2018. De moeder van een dertienjarige jongen had expliciete berichten gevonden van Zamora en de tiener. Daarin was meermaals sprake van seks, binnen en buiten de schoolmuren.

De politie greep meteen in en arresteerde de leerkracht. Uit het daaropvolgende onderzoek bleek dat ze inderdaad haar boekje ver te buiten was gegaan. Zamora had meermaals seksuele handelingen verricht met de jongen, en niet alleen wanneer niemand toekeek. Zo gebeurde het ook wel eens in een vol klaslokaal, wanneer de andere leerlingen naar een film moesten kijken.

LEES OOK. Lerares had seks met jonge leerling, zelfs in klaslokaal: bizar telefoontje onthult haar daden

Foto: AP

Twintig jaar cel

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar zowat in de hele wereld was er aandacht voor het maandenlange proces tegen de leerkracht. Vrijdag sprak de rechter zijn straf uit: Brittany Zamora moet voor twintig jaar naar de gevangenis.

“Ik ben een goede en eerlijke vrouw die een fout heeft gemaakt, en daar enorm veel spijt van heeft”, zei Zamora voor ze haar strafmaat te horen kreeg. “Ik heb altijd geprobeerd om alle wetten te respecteren. Ik ben op geen enkele manier een gevaar voor de maatschappij.”

Naar eigen zeggen waren haar handelingen immers heel atypisch voor haar. Ze verontschuldigde zich uitgebreid bij haar slachtoffers, hun families en haar eigen familie. Ze zei dat ze een nieuw diploma wil behalen in de gevangenis zodat ze een andere carrière kan uitbouwen na haar vrijlating.

Maar de ouders van de misbruikte jongen waren hard voor Zamora: “Ze heeft haar machtspositie gebruikt om ons kind te misbruiken. Ze is een pedofiel. Ze moet niet anders behandeld worden dan als hier een man zou gezeten hebben.”

Foto: AP

bekijk ook

Miljardair Jeffrey Epstein gearresteerd voor ‘sekshandel’ met minderjarige meisjes

R. Kelly barst in tranen uit tijdens eerste interview sinds beschuldigingen van seksueel misbruik: “Zo ben ik niet!”