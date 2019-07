Lokeren maakt identiteit van Vlaamse investeerders achter kersverse voorzitter bekend

De Vlaamse investeerders achter kersvers Lokeren-voorzitter Louis de Vries (72) zijn bekend. De identiteit van de zes geldschieters werd gisterenavond op een sponsorevenement van de club officieel bekendgemaakt.

De Vries hield er de voorbije weken de spanning even in, maar gisterenavond onthulde hij, op een sponsorevenement van de club, eindelijk de identiteit van de Vlaamse investeerders. Naast Louis de Vries zelf, investeerden ook zijn vrouw Daniëlle De Laet, sportief manager van Lokeren Eric Verhoeven, Wilhelmus Jansen, Eugène van Koppen en Joris Van Thillo in de Wase club. “Het gaat hier over een aantal Vlaamse, gereputeerde en kapitaalkrachtige investeerders zodat deze club in Belgische handen blijft”, klonk het drie weken geleden op de persvoorstelling van kersvers voorzitter de Vries. “De investeerders geloven rotsvast in deze traditieclub, die een sterke regionale binding heeft.”