Moeder gewond bij ontploffing in appartement in de Marollen, twee kinderen verbrand in het gezicht

Brussel - Bij een ontploffing in een appartement in de Marollen in Brussel zijn vrijdagavond een moeder en haar twee kinderen gewond geraakt. De kinderen, van 1 en 5 jaar oud, raakten verbrand in het gezicht, maar ze verkeren niet in levensgevaar. Dat zegt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De explosie gebeurde rond 20 uur in een appartement in de Hectoliterstraat, aan het Vossenplein. “De vrouw was aan het koken met een gasvuur. De ontploffing is waarschijnlijk te wijten aan een lek of een defect aan de gasfles”, zegt Derieuw.

Door de klap sneuvelden de ruiten van het appartement, net als de achterruit van een nabij geparkeerde auto. De gordijnen vatten vuur, maar de echtgenoot van de vrouw kon het brandje snel blussen.

De vrouw raakte lichtgewond, net als twee van haar kinderen, zegt Derieuw. Het gaat om een kind van 1 jaar oud, dat de moeder op haar rug droeg tijdens het koken, en een van 5 jaar. Beiden raakten verbrand in het aangezicht. “Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor onder meer hoor- en oogtesten.”