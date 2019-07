Wilfried Vandaele benoemd tot voorzitter van Vlaams Parlement tijdens uitzonderlijke zitting

Het Vlaams Parlement is zaterdag om 11 uur uitzonderlijk samengekomen voor de benoeming van Wilfried Vandaele (N-VA) tot voorzitter. Hij volgt Kris Van Dijck (N-VA) op na de heisa rond de escort-affaire.

De extra plenaire zitting werd voorgezeten door waarnemend parlementsvoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang). Tijdens die zitting werd Vandaele naar voor geschoven als Vandaele.

De hele zitting duurde amper tien minuten. Aangezien er geen tegenkandidaat was, werd Vandaele bij handgeklap aangeduid.

De nieuwe tijdelijke voorzitter zei dat hij met ‘gemengde gevoelens’ op de voorzitterszetel plaatsnam, maar vond zijn aanduiding toch een hele eer. “Het toont aan dat er in de politiek wel degelijk banden gesmeed kunnen worden over de partijgrenzen heen. Dank aan mijn partij om mij deze uitzonderlijke functie toe te schuiven”, zei Vandaele ook. “De voorbije dagen waren bijzonder slopend en tonen nog eens aan hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Ik zal mijn best doen om met alle fracties zo goed mogelijk samen te werken.”

Wilfried Vandaele erkende dat hij wel eens scherp uit de hoek kan komen, maar beloofde als parlementsvoorzitter net als Jan Peumans een bruggenbouwer te zijn en elk parlementslid correct te behandelen.

Afscheid van De Croo

Tijdens de zitting legde Freya Saeys (Open VLD) meteen ook de eed af als opvolgster van Herman De Croo. De Croo zou normaal zijn mandaat niet opgenomen hebben, maar legde toch de eed af om te voorkomen dat Filip Dewinter de installatievergadering zou leiden.

Voor De Croo kwam hiermee een einde aan een carrière van meer dan vijftig jaar onafgebroken volksvertegenwoordiging. Eigenlijk was het de bedoeling dat De Croo na de viering van zijn vijftig jaar in het parlement al afscheid zou nemen, maar hij besliste uiteindelijk toch zijn legislatuur vol te maken. De liberaal wordt volgende maand 82 jaar.

NIET IN ONZE NAAM

Parlementsleden van PVDA hielden tijdens de zitting een bordje omhoog met daarop ‘NIET IN ONZE NAAM’. “Wij vinden het niet normaal dat een figuur van extreemrechts een huis van de democratie voorzit”, zegt fractieleider Jos D’Haese daarover, verwijzend naar Filip Dewinter als waarnemend voorzitter. “Dewinter en zijn partij zeggen op te komen voor iedereen, terwijl ze in de realiteit allerhande asociale maatregelen mee goedkeuren. Verdeel en heers, dat is de echte betekenis van het Vals Belang.”

Tom Demeester. PvdA.

Filip Dewinter

Burgemeester van De Haan

De uitzonderlijke zitting was een gevolg van de heisa rond Kris Van Dijck de voorbije dagen. Hij stapte op 11 juli op als Vlaams Parlementsvoorzitter nadat er berichten waren over mogelijke fraude in verband met een escorte.

N-VA besliste daarop om Wilfried Vandaele voor te dragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. De 60-jarige burgemeester van De Haan heeft toegezegd. Vandaele is burgemeester van De Haan sinds 2018 en zetelt sinds 2009 in het Vlaamse halfrond. Hij wordt gezien als een consensusfiguur over de partijgrenzen heen. In het parlement volgde hij de voorbije tien jaar vooral de dossiers cultuur en media en natuur en leefmilieu op.