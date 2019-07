Zeker 26 doden nadat schutters hotel in Somalië bestormen: ook bekende journaliste en presidentskandidaat bij slachtoffers

Bij de aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo, Hotel Asasey, zijn al zeker 26 mensen om het leven gekomen, onder we drie Kenianen, een Canadees, een Brit, twee Amerikanen en drie Tanzanianen. Dat heeft de president van de semi-autonome regio Jubaland verklaard tijdens een persconferentie.

Een zelfmoordenaar blies zich vrijdagavond op bij het hotel in havenstad Kismayo in het zuiden van Somalië, waarna een groep gewapende mannen het hotel bestormde. De gewapende mannen hebben zich daarna een hele tijd verschuild in het hotel. Zaterdagochtend kon de politie, na een operatie van zo’n 10 uur, de schutters uitschakelen. Alle nog in het hotel aanwezige aanvallers werden gedood. Maar de politie kan niet uitsluiten dat er nog daders zijn die het hotel konden ontvluchten.

Hodan Nalayeh

De schutters en de zelfmoordaanslag maakten zeker 26 doden. Onder de 26 doden zijn ook een bekende Somalisch-Canadese journaliste en activiste, Hodan Nalayeh, en haar echtgenoot om het leven gekomen. Bij de aanslag raakten ook zeker 56 mensen gewond, onder wie twee Chinezen.

Op het moment van de aanval was er in het hotel een bijeenkomst met politici aan de gang.

Terreurgroep al-Shabaab heeft de aanval opgeëist. Al-Shabaab controleert grote delen van Zuid- en Centraal-Somalië en voert regelmatig aanvallen uit op ordehandhavers en burgers. Amerikaanse soldaten en vredestroepen van de Afrikaanse Unie staan de regering bij in de strijd tegen de soennitisch-extremistische groep.