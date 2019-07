Collega’s verrassen huwende brandweerman met erehaag, versierde gevel en nieuwe auto

Ieper - Kristof Louagie, communicatieambtenaar bij Brandweer Westhoek en vrijwilliger adjudant bij de brandweerpost Ieper, huwde vrijdag met Louise. Dat wilden zijn collega-pompiers niet ongemerkt laten voorbijgaan. Ze vormden een erehaag aan het Ieperse stadhuis en staken het koppel letterlijk in de lucht met de ladderwagen op de Grote Markt. Maar de grootste verrassing ontdekte Kristof pas toen hij zaterdagochtend thuiskwam in het Ieperse dorp Dikkebus.

“Met een groep van de brandweer hebben we zijn voorgevel volledig versierd met spandoeken en poppen”, vertelt collega Warre Saint-germain. “We hebben zijn auto gevuld met ballonnen en een moestuintje aangelegd bij hun voordeur, want het koppel heeft niet bepaald groene vingers.”

In de achtertuin ontdekte het paar een nieuwe auto, die vrijdag over het huis getakeld werd. “Het gaat om een zelfgemaakt communicatievoertuig, dat weliswaar niet kan rijden.”

Er staat ‘Pierre’ op de nummerplaten. “Kristof is onze PR-man, vandaar de bijnaam. Ons geldelijk cadeau hebben we verstopt in een brandblusser, gevuld met bloem.”

De brandweerlui hebben duidelijk veel werk gestoken in de reeks verrassingen. “Kristof verdient dit extraatje. Hij is ook altijd de eerste om iemand te verrassen of te foppen. Hij zal dit wel weten te appreciëren.”