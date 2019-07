Problemen met bagagebanden op Zaventem opgelost, maar wel nog wachtrijen en vertragingen

Op de luchthaven van Zaventem waren zaterdag een hele voormiddag problemen met de bagage door een computerprobleem. Daardoor stapelde de bagage zich op in de vertrekhal. Sommige vluchten vertrokken en vertrekken daardoor met vertraging of zonder bagage. Rond 13 uur waren de technische problemen opgelost, maar Brussels Airport moet nu nog de wachttijden wegwerken en de achtergebleven bagage naar de juiste bestemmingen sturen.

Het computerprobleem situeerde zich in het systeem van de bagagebanden. Door dat probleem kon het IT-systeem niet op de labels aflezen waar de bagage naartoe gestuurd moest worden. Gevolg: de bagage moest manueel ingecheckt worden. Daardoor waren er ook lange wachttijden aan de check-ins en vormden er zich ook lange rijen in de vertrekhal zelf. “We hebben het probleem gelokaliseerd en onze operationele diensten stellen alles in het werk om zo snel als mogelijk een oplossing te vinden”, klonk het bij Brussels Airport. Rond 13 uur kon de luchthaven melden dat de problemen met het bagagesysteem van de baan waren.

Maar door die eerdere problemen, zijn en waren er op meerdere vluchten vertragingen. Een aantal vluchten zijn ook vertrokken zonder bagage.

Brussels Airport excuseert zich intussen op Twitter en zegt er alles aan te doen om de achtergebleven bagage zo snel mogelijk tot bij de reizigers te krijgen.

Vlucht gemist

Een passagier uit Antwerpen zou door de problemen haar vlucht net gemist hebben. “Vlucht nipt gemist ondanks 2u30 vooraf aan de check in. Nu geen zicht meer op onze vakantie”, klinkt het.

@BrusselsAirport Ligt plat. De bagage geraakt niet weg. Hierdoor lange wachttijden en vlucht nipt gemist ondanks 2u30 vooraf aan check-in. Nu geen zicht meer op onze vakantie @vrtnieuwsnet @HLN_BE @gva @VTMNIEUWS pic.twitter.com/w8bRZd9rBh — Annelies Verbruggen (@annelieskatrien) July 13, 2019

Ook eind vorige maand waren er al problemen met de bagagebanden waardoor er veel bagage achterbleef op de luchthaven.

Toekomende vluchten

Het is vandaag een drukke dag op de luchthaven. Er worden op Brussels Airport 78.000 passagiers verwacht: 42.000 daarvan zijn vertrekkende reizigers. Aanvankelijk waren er geen problemen voor toekomende vluchten, maar rond de middag ondervonden ook die passagiers problemen met de bagage. Sommige vluchten moesten daarom omgeleid worden naar Charleroi en Antwerpen.