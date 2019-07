Onderzeeër die 30 jaar geleden zonk met kernwapens aan boord vertoont lek: “Stralingsniveau 800.000 keer hoger dan normaal”

De stralingsniveaus rond de K-278 Komsomolets zijn 800.000 keer hoger dan normaal. Dat meldt de overheid van Noorwegen. De onderzeeër uit de Sovjetperiode zonk dertig jaar geleden naar de bodem van de Barentszzee met nog kernwapens aan boord.

Met behulp van een op afstand bestuurbaar apparaatje hebben onderzoekers gezien hoe het wrak van de onderzeeër Komsomolets uitgebreide schade vertoont. Het wrak ligt al tientallen jaren op de bodem van de Barentszzee, op een diepte van zo’n 1,6 kilometer.

Het meest recente onderzoek toont nu een uitzonderlijk hoog stralingsniveau in het gebied rond het wrak. De hoogste meting was 800 becquerel per liter, terwijl het normale stralingsniveau er ongeveer 0,001 becquerel per liter is. Dat meldt de Noorse Autoriteit voor Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid.

Foto: EPA-EFE

Gevaarlijk?

“Dit is natuurlijk een veel hoger niveau dan we normaal op zee zouden meten”, zegt expeditieleider Hilde Elise Heldal aan persagentschap Reuters. “Maar, de niveaus die we nu gemeten hebben zijn op zich niet zo alarmerend. De reden? Radioactief cesium wordt makkelijk verdund in de diepten van de Noorse zee en er leven weinig vissen in het gebied rond het wrak.”

Toch houden zowel de Noorse als de Russische autoriteiten de situatie nauwlettend in het oog. Onderzoekers hadden immers in de jaren 90 en in 2007 ook al kleinere stralingslekken gevonden. Dat de schade nu groter is, is volgens Heldal en haar team “niet zo verbazend”.

K-278 Komsomolets was de enige nucleair aangedreven aanvalsonderzeeër van de Russische marine. De boot zonk in 1989 na een brand aan boord. Het wrak rust momenteel op de bodem van de Barentszzee met zijn nucleaire reactor en twee kernkoppen nog aan boord.