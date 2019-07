Naakte fietstocht voor meer verkeersveiligheid: “Ik voel me niet op mijn gemak op de fiets”

Tientallen mannen en vrouwen reden vrijdag naakt op de fiets door de straten van de Duitse stad Keulen. De actievoerders willen meer verkeersveiligheid en eisen onder meer een dodehoeksysteem voor vrachtwagens. Hoewel de deelnemers niet beschaamd waren om hun lichaam te tonen, deden de meeste dat in kleurrijke outfits: de politie had volledig naakt verboden en was van plan hoge boetes uit te delen. “Ik voel me niet op mijn gemak op de fiets als automobilisten zich niet aan de regels houden”, aldus een deelnemer. “Vandaag pakken we dat aan.”