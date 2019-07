Mémé Tchité vindt eindelijk nieuwe club in… Luikse provinciale reeksen

Mohamed ‘Mémé’ Tchité heeft een nieuwe club gevonden. De ex-spits van onder meer Standard, Anderlecht én Club Brugge was vorig jaar actief bij RRC Hamoir in de Tweede Amateurklasse, maar daar mocht hij deze zomer transfervrij vertrekken. De Burundische Rwandees heeft nu onderdak gekregen bij RFC Fléron, een club die in de Luikse tweede provinciale uitkomt.

Tchité moet de club helpen om naar eerste provinciale te stijgen, zo valt te lezen in L’Avenir. “Ik denk dat het de eerste keer is dat ik op dit niveau speel sinds het begin van mijn carrière. Alles bevalt me in het project van de club. Ze weten wat ze willen en zijn ambitieus. Ik wou ook niet weg uit Luik omdat ik op het punt sta mijn trainersdiploma te behalen, en omdat mijn familie hier leeft. Alles kwam overeen met mijn wensen.”

Spits bij Standard, Anderlecht én Club Brugge

Tchité kwam in de zomer van 2002 naar België en speelde vier jaar bij Standard. Vervolgens werd hij verrassend overgenomen door aartsrivaal Anderlecht, waar hij één seizoen speelde en het meteen schopte tot Profvoetballer van het Jaar. Tchité trok vervolgens drie jaar naar Spanje om bij Racing Santander te spelen, alvarons in 2010 opnieuw bij Standard te tekenen. In 2012 stapte hij over naar Club Brugge om daar twee seizoenen in actie te komen. Nadien kende de intussen 35-jarige Tchité vele omzwervingen: hij speelde bij het Roemeense Ploiesti, STVV, en White Star Brussels en zat ook meermaals zonder club voordat hij vorig jaar door Hamoir werd opgeschept.