Anderlecht gaat de boot in tijdens oefenmatch tegen AZ, doelman Thomas Didillon blundert

Anderlecht heeft een oefenmatch tegen AZ Alkmaar met 2-0 verloren. Myron Boadu en Albert Gudmundsson zorgden voor de twee Alkmaarse doelpunten. Speler-coach Vincent Kompany speelde mee, ook de van Heerenveen overgekomen Michel Vlap stond aan de aftrap. Samir Nasri speelde niet, de wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld.

Bij de openingstreffer ging Anderlecht-doelman Didillon stevig in de fout, waardoor Boadu eenvoudig in een leeg doel kon afwerken. Bij het tweede doelpunt gaf de Anderlecht-defensie te veel ruimte weg. Onze landgenoot Stijn Wuytens kwam 74 minuten in actie bij AZ.

Voor Anderlecht is het al de tweede nederlaag tegen een Nederlandse club tijdens deze voorbereiding: vorige week werd er nog met 5-1 verloren van Ajax.

Bekijk hier de beelden van de twee goals: