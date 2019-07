Man sterft 48 uur na een gezellig dagje aan het strand: “Klinkt als een urban legend”

Een Amerikaanse man uit Florida is gestorven nadat hij besmet raakte met een vleesetende bacterie tijdens een dagje aan het strand. Twaalf uur nadat hij in zee had gezwommen, werd hij erg ziek en ontstond er een zwarte vlek op zijn rug. Dat schrijft zijn dochter Cheryl Wiygul in een emotionele post op Facebook. “Vleesetende bacteriën klinken als een ‘urban legend’”, aldus de vrouw. “Ik kan je verzekeren dat het niet zo is.”

Haar vader had kanker, waardoor zijn immuunsysteem verzwakt was, maar de familie had haar voorzorgen genomen voor het dagje aan zee. Wiygul wil anderen nu waarschuwen: “Ik wil mensen niet weghouden van het strand, het was zijn favoriete plek. Maar als je gewond bent of ziek, denk alsjeblieft na.”

Het is niet de eerste keer dat iemand in Florida sterft door besmet te raken met een vleesetende bacterie. Enkele weken geleden overleed de 77-jarige Lynn Fleming na een banale verwonding door te struikelen op het strand. Ook een visser moest dringend een operatie krijgen toen dokters een infectie opmerkten in een sneetje op zijn arm, dat hij had opgelopen op het strand.