Brazilië, waar Belgische voetbalrefs nog wel uitblinken...

In Brazilië organiseert Neymar jr een voetbaltoernooi. Een organisatie met 42 landen, geleid door vier scheidsrechters. Twee Brazilianen uit het thuisland en twee… Belgen. Hoe kan dat? Onze Belgische scheidsrechters zijn toch al jaren niet meer op internationaal vlak te zien?

Red Bull Neymar jr’s five is niet zomaar het zoveelste voetbaltoernooi. Het is een soort voetbal met speciale regels, waarbij bijvoorbeeld bij elk geïncasseerd doelpunt en speler van het veld moet verdwijnen. Het is populair want liefst 42 landen vaardigden een nationaal team naar het instituto Neymar jr in Santos, zijn geboortestad, af. En dus vier scheidsrechters, waarvan twee Belgen. Het is een eeuwigheid geleden dat er nog een Belgische ref op een groot voetbaltoernooi stond maar zijn het er met Jiri Bergs (25) en Althan Cayir (43) dus twee.

“We werden vorig jaar bij de kwalificatiewedstrijden opgemerkt”, zegt Althan Cayir. “Een uitnodiging volgde en we mochten al meteen de finale fluiten. Zowel die van de mannen als die van de vrouwen. Dat deden we goed en nu staan we hier opnieuw.”

Het tempo waaraan deze twee refs wedstrijden van telkens maximaal tien minuten moeten fluiten, is waanzinnig. Ze fluiten zo’n 25 wedstrijden per dag. Zelfs Neymar jr. himself neemt daar zijn pet voor af. Hij ging vorig jaar gewillig met hen op de foto. Dat zal dit jaar, wanneer Neymar jr andermaal op bezoek komt, niet anders zijn. “Toch altijd een moment om naar uit te kijken”, zegt Jiri Bergs.