Twee verdachten vrijgelaten voor verkrachting van Belgische vrouw (22) op strand van Barcelona: “Er heeft geen verkrachting plaatsgevonden”

Twee Zwitserse mannen, die verdacht werden van de verkrachting van een jonge Belgische vrouw (22) op een strand in Barcelona, zijn vrijgelaten. “Omdat er geen verkrachting zou hebben plaatsgevonden”, zo melden bronnen binnen de Catalaanse politie aan de lokale nieuwswebsite Metropoli Abierta.

Eind vorige week meldde de Spaanse nieuwswebsite El Caso dat een 22-jarige toeriste in de nacht van donderdag op vrijdag verkracht was op het strand van Somorrostro in Barcelona. Het verhaal werd bevestigd door Buitenlandse Zaken.

Op stap met vriendinnen

De Belgische was op stap met enkele vriendinnen toen ze in de bekende Opium Club door twee Zwitsers werd aangesproken. Die twee mannen zouden haar even later in het toilet al hebben proberen verkrachten, maar de jonge vrouw kon ontsnappen. Volgens de Belgische liep ze vervolgens naar buiten, maar werd ze gevolgd door de twee mannen die haar meenamen naar het strand en haar verkrachtten. Daarna zouden ze haar alleen hebben achtergelaten op het strand, waar haar vriendinnen haar even later in shock aantroffen.

De lokale politie pakte even later twee verdachten op voor de verkrachting: twee Zwitserse mannen die volgens sommige bronnen rond de 30 jaar waren en volgens andere even oud waren als het slachtoffer. Volgens Metropoli Abierta zijn de twee nu vrijgelaten. “Dat hebben bronnen binnen de Mossos d’Esquadra (de Catalaanse politie, nvdr.) ons bevestigd”, luidt het. “Volgens de speurders heeft er geen verkrachting plaatsgevonden.” Officiële bevestiging daarvan is er echter nog niet en het is ook niet duidelijk hoe de speurders tot die conclusie zijn gekomen.