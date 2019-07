Benito Raman is van de nul af bij Schalke 04. De voormalige publiekslieveling van AA Gent kwam voor zijn nieuwe ploeg in actie tijdens een oefenwedstrijd tegen amateurclub Bottrop. Een goede kans om vertrouwen te tanken, wat Raman ook prompt deed door twee doelpunten te maken. Schalke won uiteindelijk met maar liefst 20-1.

Voor Raman was het zijn tweede oefenwedstrijd in de kleuren van Schalke 04. Hij kwam maandag ook al in actie tegen Rot-Weiß Oberhausen.