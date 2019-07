KV Oostende haalt Deense middenvelder bij Celta de Vigo

KV Oostende heeft zich versterkt met aanvallende middenvelder Andrew Hjulsager. De 24-jarige Deen komt over van het Spaanse Celta de Vigo en ondertekende een contract voor twee seizoenen met een optie op een extra seizoen aan de kust.

Hjulsager is een jeugdproduct van de Deense topper Brondby. In het seizoen 2013-2014 debuteerde hij daar als achttienjarige in het eerste elftal. De middenvelder werd er meteen verkozen tot het grootste talent in de Deense competitie. Hjulsager ruilde in januari 2017 Brondby voor Celta de Vigo, dat hem een jaar later voor zes maanden uitleende aan de Spaanse tweedeklasser Granada. Afgelopen seizoen kwam hij in 15 wedstrijden in actie voor Celta in La Liga.

Hjulsager is na Neto, Vargas, Skulason, Sané en Palaversa de zesde zomertransfer van KVO. “Het is nog vrij vroeg, maar ons huiswerk is al grotendeels af. Enkel een diepe spits is nu nog absoluut prioriteit. Daar zijn we dan ook druk mee bezig”, zegt hoofdscout Guy Ghysel. “Onze trainer (Kare Ingebrigtsen, red.) volgde Hjulsager al toen die nog bij Brondby speelde. Hij kon ook terugkeren naar de Deense topclubs, maar koos ervoor om zijn carrière verder te zetten bij ons. Hij is een fysiek sterke speler die zowel centraal op het middenveld als op de flank uit de voeten kan. Hij heeft tevens een goede traptechniek, zowel met links als rechts.”

“Bij de Deense beloften speelde ik vaak vanop rechts en ook Celta posteerde mij daar, maar persoonlijk verkies ik een centralere positie op het middenveld”, zegt Hjulsager op de website van KV Oostende. “Ik ben echt blij met deze transfer. KVO lijkt een familiale club die op een gezonde manier wil bouwen en dat ligt me wel. Bovendien maakte ik al kort kennis met de stad en die bevalt me uitermate. De aanwezigheid van strand en zee is fantastisch”, reageerde de 24-jarige Hjulsager zelf.