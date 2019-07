Nico Dijkshoorn is geïntrigeerd door filmpje van ruzie tussen Dries Mertens en Kat Kerkhofs: “Zelden zag ik een rug die zoveel wil zeggen”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de Lage Landen. Deze week mijmert hij in zijn wekelijkse bijdrage in Het Nieuwsblad over de klassieke voetballersvrouw. Aanleiding is een (anoniem) filmpje van een echtelijke ruzie tussen Kat Kerkhofs en Rode Duivel Dries Mertens. “De filmer verdient een ­Oscar in de categorie ‘Echtelijke ruzies’ en Kat Kerkhofs verdient eigenlijk alle prijzen die ik zo snel kan verzinnen.”