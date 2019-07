Meghan en Kate stoppen roddels over ruzie door samen op stap te gaan

Meghan Markle en Kate Middleton proberen de hardnekkige roddels over hun ruzie een halt toe te roepen door samen op stap te gaan. De hertoginnen zijn vandaag op Wimbledon om Serena Williams het te zien opnemen tegen Simona Halep. Kate had voor de match even tijd om met jonge tennissters te praten en onthulde een interessant feitje over prins George. Meghan Markle kwam net voor de wedstrijd aan en nam samen met Kate en haar zus Pippa plaats in de ‘Royal Box’.