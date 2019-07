Nieuw juridisch steekspel voor start van competitie: Pro League gaat in beroep tegen uitspraak van Brusselse rechtbank

De Pro League gaat in beroep tegen de uitspraak van de Brusselse rechtbank, die de samenstelling van de reeksen 1A en 1B voor het finale vonnis van het BAS verbiedt. Die uitspraak kwam er na een eenzijdig verzoekschrift van voetbalclub Beerschot en daardoor komt de start van de nieuwe competitie in het gedrang. En dus is er een nieuw juridisch steekspel begonnen...

Het BAS besliste eerder deze week dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet kunnen degraderen, omdat de bondsactie in het kader van vermeende matchfixing op het einde van seizoen 2017-2018 te laat is ingesteld. Het arbitragecollege sprak zich nog niet uit over de grond van de zaak, maar liet in een tussentijds vonnis al wel weten dat de degradatie onmogelijk opgelegd kan worden. Andere straffen zijn wel nog mogelijk.

Maar Beerschot diende donderdag bij hoogdringendheid een eenzijdig verzoekschrift in tegen die tussentijdse beslissing van het BAS. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg gaf de Ratten ook gelijk. De voetbalbond en Pro League moeten wachten tot het BAS zijn finale oordeel heeft geveld. Pas na die einduitspraak kunnen de reeksen volledig samengesteld worden. Door die juridische demarche van Beerschot, dreigt de competitie later van start te moeten gaan. Het BAS heeft namelijk tot eind augustus de tijd om te oordelen over het volledige dossier.

De Pro League tekent echter verzet aan tegen de beslissing in kort geding. Omdat Beerschot een eenzijdig verzoekschrift indiende, kon de Pro League zijn standpunt niet verdedigen. Dat beroep werkt opschortend, waardoor de competitie voorlopig in 1A zoals gepland op 27 juli en in 1B in het eerste weekend van augustus kan starten.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nam nog geen beslissing.