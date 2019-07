Computer verslaat vijf pokertoppers tegelijk: “Programma kan beter bluffen dan eender welke mens”

Een zelflerend computerprogramma, Pluribus genaamd, is erin geslaagd vijf van de beste pokerspelers ter wereld te verslaan. Een wereldprimeur, want hoewel artificiële intelligentie al in heel veel spellen beter is dan de mens, bleek poker - vooral door het aspect bluffen en de verborgen informatie - lastiger om te “kraken”. Tot nu dus.

Pluribus, ontwikkeld door het AI-onderzoekslab van Facebook en de Carnegie Mellon Universiteit, nam het tegen de mens in een tornooi no-limit Texas Hold’em, de meest populaire pokervariant. Er werd gespeeld in verschillende settings. Een daarvan was een multiplayer-spel, waarbij Pluribus het tegelijkertijd opnam tegen vijf professionals.

Na twaalf dagen en meer dan 10.000 handjes (de benaming voor één spelletje poker) was het overduidelijk. De computer had gewonnen. Pluribus rijfde gemiddeld 1.000 dollar per uur binnen. “Een bovenmenselijke prestatie”, aldus Noam Brown, hoofdontwikkelaar bij het AI-team van Facebook. “Het programma won niet alleen, maar bleek ook beter te kunnen bluffen dan zijn tegenstanders, dan eender welke mens.”

De concurrentie was nochtans niet min: met onder meer Darren Elias (de man met het meeste World Poker Tour-titels), Chris ‘Jesus’ Ferguson (de wereldkampioen van 2000) en Greg Merson (de wereldkampioen van 2012) won Pluribus tegen vijf van de beste spelers ter wereld. “Pluribus is een ongelooflijk moeilijke tegenstander omdat je nooit kan inschatten of hij goede of slechte kaarten heeft”, aldus Ferguson na afloop.

De wetenschappers achter Pluribus spreken van een mijlpaal in het onderzoek naar artificiële intelligentie. “Poker is veel moeilijker om te kraken dan bijvoorbeeld schaken, omdat er heel veel informatie verborgen blijft voor de computer en het ook heel complex is om in te schatten welke combinatie uiteindelijk zal winnen. En dan is er nog het aspect bluffen”, luidt het onder meer in het artikel over de overwinning in het wetenschappelijke vakblad Science.

Vier jaar geleden was de voorganger van Pluribus, Liberatus, er al in geslaagd om tegen een mens te winnen in één-tegen-één spelletjes, maar zodra er meerdere menselijke tegenstanders aan tafel kwamen, moest Liberatus de duimen leggen.